Il Liverpool dopo l'acquisto di Salah dalla Roma non ha intenzione di fermarsi. I Reds infatti ci stanno anche provando per Nabil Keita del Lipsia, quest'anno reduce da una grande stagione in Bundesliga. Il costo del cartellino è quasi proibitivo perchè si aggira sugli 80 milioni di euro ma soprattutto i dirigenti inglesi devono vincere la resistenza dei tedeschi che reputano incedibile il giocatore, come riporta il Daily Mirror.