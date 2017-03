Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid hanno già ricevuto un blocco delle operazioni in entrata in passato, ora potrebbe essere il turno del Liverpool. Secondo quanto detto dal Daily Telegraph, i Reds avrebbero commesso irregolarità cercando di acquistare un giovane dello Stoke City, che ancora non aveva compiuto 16 anni, offrendo soldi ai genitori per pagargli gli studi. La pratica in questione è vietata se la squadra non offre lo stesso trattamento a tutti i suoi coetanei. Il Liverpool si sarebbe poi tirato indietro ed ora la famiglia del giovane sarebbe nei guai con i debiti, mentre lui non può lasciare lo Stoke fino al pagamento di 50 mila sterline di indennizzo. La squadra potrebbe essere punita severamente, soprattutto se dovesse intervenire la FIFA.