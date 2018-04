A poche ore dalla storica sfida di Liverpool contro i Reds ecco le parole in conferenza stampa di Eusebio Di Francesco:



Il primo pensiero quando ha visto Anfield?



Già immagino l'atmosfera di domani sera, vedere questi stadio è bellissimo. Noi italiani non siamo abituati ad avere i tifosi così vicini.



Oggi Klopp ha detto che non siete qui per caso e ha parlato di famiglia. Cosa deve avvolgere la Roma?



Un insieme di cose, noi avremo comunque i nostri tifosi al seguito. La forza di giocare insieme, da squadra è fondamentale. Riportare la gara col Barcellona sapendo che affrontiamo una squadra con ritmo e intensità diversa. Dovremo essere al loro pari per fare bene.



Contro la Spal la Roma ha giocato un'ottima gara. Può essere fondamentale usare un palleggio diverso per farli correre un po' a vuoto?



E' un avversario totalmente diverso, decisamente più aggressivi. Delle squadre arrivate ai quarti è quella che mette più pressione, e un palleggio esasperato può anche favorirli. Bisogna sfruttare le loro lacune in altro modo. Il fatto di aver acquisito maggiore forza mentale può aiutare.



Il modulo con tre difensori centrali può essere una soluzione anche se il Liverpool gioca in maniera diversa? E Under è favorito su Schick?



Under è al 50% con Schick come possibilità. Questa squadra ha assimilato due modi di giocare, devo solo decidere in base alla partita quale è il migliore. Non vi dico cosa ho deciso però per non favorire Klopp. Il concetto di restare corti contro una squadra che gioca molto in verticale sarà fondamentale



In questa semifinale si affrontano due allenatori che si somigliano molto. Chi di voi va in finale rappresenta la vittoria del nuovo?



Siamo molto simili. La sua filosofia di calcio mi piace molto e sono contento ma al tempo stesso preoccupato di affrontare un allenatore con questa mentalità. Lui ha già dimostrato molto più di me, io sono contento di giocarmi l'ambizione di poter arrivare in finale.



Alisson è pronto per una partita così?



Non ci possiamo basare solo su un giocatore, così come il Liverpool non può basarsi solo su Salah. Alisson è prontissimo come tutti gli altri convocati, ed è un gran portiere.



E' legittimo aspettarsi tanta densità in mezzo al campo per ostacolare il loro gioco?



Vuoi che ci abbassiamo? (ride, ndr). Dovranno essere loro bravi ad abbassarci, e noi dovremo difendere bene quando capita. La cosa determinante è restare corti come si deve. Ribadisco che non abbiamo costruito una partita su Salah. Lui è voluto tornare in Premier, ma oggi sono felice di avere giocatore giovani e forti come Under. Non ho mai avuto rimpianti. Guardiamo avanti e non indietro. Avremo un'attenzione particolare sui giocatori più forti come lo è stato per Messi, ma Firmino e Mané non sono da meno.



Un futuro in Inghilterra?



Ora mi tengo stretta la Roma, un domani mai dire mai. Deve essere entusiasmante allenare in uno stadio inglese, ma ora non è una mia priorità. Klopp sa dire solo spaghetti in italiano, io so dire solo hamburger in inglese.