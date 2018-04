Sarà Felix Brych l'arbitro di Liverpool-Roma, semifinale di andata della Champions League, in programma martedì sera ad Anfield. Per il direttore di gara tedesco, che prenderà parte anche ai Mondiali in Russia, sarà la seconda apparizione stagione nello stadio dei Reds dopo quella fatta all'inizio del mese in occasione dell'andata dei quarti di finale tra la squadra di Klopp e il Manchester City (3-0 il risultato finale). In stagione, poi, Brych ha diretto il Liverpool anche durante la fase a gironi, nella trasferta degli inglesi sul campo del Siviglia terminata col punteggio di 3-3. Un solo precedente invece per i giallorossi con il fischietto tedesco: Cska Mosca-Roma 1-1 nei gironi della Champions League 2014-2015. Assistenti di Brych saranno Mark Borsch e Stefan Lupp, addizionali Bastian Dankert e Marco Friz, quarto uomo Markus Hacker. Di seguito tutti gli episodi da moviola di Liverpool-Roma analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



26' - Ammonito Juan Jesus per un intervento in netto ritardo sulla caviglia di Mané. Corretta la decisione di Brych.



10' - Van Dijk entra direttamente sulla caviglia di Nainggolan: intervento imprudente, poteva starci un cartellino giallo per il difensore del Liverpool.



5' - Salah in profondità per Firmino che da posizione defilata calcia in diagonale sul fondo. La posizione iniziale del brasiliano, però, era irregolare.



4' - Problemi alla bandierina per l'assistente di Brych. Si interrompe per un minuto il gioco.