La notte di Champions League che ha visto la Roma uscire sconfitta per 5-2 dal campo di Anfield contro il Liverpool non poteva finire peggio. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, la polizia della città inglese ha confermato diversi capannelli di scontri fra tifosi giallorossi e supporter dei Reds.



NOVE ARRESTI - Come comunicato dalla polizia di Liverpool nell'immediato post partita e in diverse zone della città sono avvenuti alcuni scontri fra tifosi delle due fazioni che hanno portato nove persone ad essere arrestate. Le accuse: possesso illegale di armi, possesso di stupefacenti, ubriachezza molesta e anche tentato omicidio di cui sono accusati due italiani.



UN FERITO GRAVE - Ad avere la peggio é stato un cittadino inglese di 53 anni che é stato aggredito a terra da un gruppo di tifosi della Roma e ora é ricoverato in condizioni critiche all'Ospedale Walton Neurologica Centre. Per il fatto sono stati arrestati due italiani di 25 e 26 anni che sono stati portati un una centrale di polizia con l'accusa di tentato omicidio.