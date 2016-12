Jamie Carragher, ex giocatore del Liverpool, ha parlato della situazione portieri della squadra di Klopp. Mignolet e Karius stanno deludendo e la bandiera dei Reds, stando a quanto riportato da Sky Sports, ha consigliato alla sua ex squadra di puntare su Hart del Torino già a gennaio: ''Il Liverpool ha un problema portieri. Karius era stato preso perchè Mignolet non dava sufficienti garanzie, ma ora è tornato a giocare il belga. Se fossi Klopp andrei sicuramente a prendere Joe Hart e anche subito. È un’occasione da non farsi scappare se il Liverpool vuole provare a giocarsi la Premier League di quest’anno''.