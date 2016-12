Micheal Owen ha fatto i suoi pronostici sulla Premier League; come riporta Express, l'ex giocatore del Liverpool ha puntato proprio sui Reds per la vittoria finale: ''Vedo Klopp ed i suoi favoriti per vincere il campionato; hanno un organico competitivo e stanno giocando un calcio davvero fantastico, credo che questo farà la differenza. Il secondo posto penso che sarà del Chelsea, terzo dico il City di Guardiola e quarto posto per l'Arsenal''.