Claudio Ranieri è tornato a parlare di mercato; il tecnico italiano si è soffermato sulla situazione di Kasper Schmeichel, portiere titolare delle Foxes, che è finito al centro delle voci di mercato. Il Liverpool, infatti, sta pensando proprio al numero uno del Leicester per il mercato di gennaio; Ranieri, però, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ha voluto mettere fine a tutti i rumors ribadendo che il portiere danese non è in vendita: ''Schmeichel ha la firma sul contratto con noi, non è in vendita. Non c'è alcuna possibilità che vada via. Non ci servono soldi, mi dispiace, ma il Liverpool può vincere il campionato senza Kasper''.