Secondo il tabloid The Sun, Klopp vuole soffiare a Guardiola l'attaccante del Borussia Dortmund, Aubameyang. Pronto a fargli posto Sturridge, dato in partenza sul prossimo mercato estivo. Così come il portiere Mignolet, visto che il Liverpool vuole riportare in patria l'inglese Joe Hart, attualmente in prestito al Torino ma ancora di proprietà del Manchester City.