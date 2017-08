Secondo il Daily Telegraph, il Liverpool ha effettuato un sondaggio per il talento francese del Monaco, Thomas Lemar, già nel mirino dell'Arsenal. Che a sua volta (in caso di cessione di Alexis Sanchez al Manchester City) affianca i Reds (se alla fine Coutinho andrà al Barcellona) nella corsa al tedesco Draxler del PSG. In uscita Klopp non esclude la cessione in prestito dell'attaccante belga Divock Origi.