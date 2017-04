Il Liverpool ha gli occhi puntati su un centrocampista dell'Arsenal che Wenger vorrebbe trattenere a tutti i costi. Si tratta del 23enne Alex Oxlade-Chamberlain. Il giocatore ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, e i Gunners stanno preparando il rinnovo da offrirgli, ma il Liverpool potrebbe rovinare i piani dato che Chamberlain interessa fortemente.



L'Arsenal, come spiega il Telegraph, lo valuta sui 40 milioni di euro, e non accetterebbe mai una cifra inferiore. I Reds dal canto loro, non sono spaventati dalla richiesta, e Klopp sta insistendo molto affinché si presenti un' offerta.