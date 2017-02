E' Liverpool-Tottenham il big match della 25esima giornata di Premier League inglese. Due club che in questa stagione hanno provato a rincorrere il Chelsea di Antonio Conte e che nell'ultimo periodo hanno faticato a trovare continuità. Da un lato gli Spurs di Pochettino sono ancora stabili al secondo posto a -9 dalla vetta, ma arrivano da due pareggi e una vittoria per 1-0 nelle ultime tre gare. Dall'altro i Reds di Klopp sono in crisi nera di risultati dopo la doppia eliminazione in Coppa di Lega ed FA Cup e con un successo in campionato che non è arrivato nelle ultime 5 gare. Lotta Champions o corsa per il titolo, questa sfida va ben oltre i 3 punti in palio sul prato di Anfield.