Renato Sanches ad un passo dal Liverpool. E’ questa l’indiscrezione trapelata dalla Germania. Secondo quanto riportato da Kicker, il Bayern Monaco avrebbe aperto ad una trattativa con il club inglese per il passaggio del centrocampista in portoghese in Inghilterra. Come si legge sul quotidiano tedesco, l’accordo potrebbe concretizzarsi sulla base del prestito per una stagione.