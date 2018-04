Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, decisivo con il suo ingresso in campo nella vittoria contro la Roma in semifinale di Champions League, parla al sito ufficiale del club: "Abbiamo studiato i giallorossi prima del match. Sapevamo avrebbero giocato con la difesa alta, lasciando molti spazi. Quella d'inserirmi tra le linee è un mio punto di forza, ci ho provato e ha funzionato. Non l'ho funzionato solo con me, con tutti quelli che si sono inseriti tra le linee. Questo è stato molto pericoloso per loro e così abbiamo creato molte occasioni ed è andato tutto per il meglio".