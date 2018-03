Un vero tsunami si è abbattuto sul Livorno dopo la pesante sconfitta di sabato sul campo della Pro Piacenza: il presidente Aldo Spinelli ha dato il benservito al tecnico Andrea Sottil e al direttore sportivo Mauro Facci (gli è stato proposto un altro incarico, ma si è dimesso), chiamando sulla panchina Luciano Foschi, la scorsa stagione alla guida del Renate, e come d.s. una vecchia conoscenza come Elio Signorelli. Una decisione non condivisa dal direttore generale Nicola Pecini che ha rassegnato le dimissioni.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Andrea Sottil, che ieri aveva diretto l’allenamento in vista dello scontro diretto di domani sera contro il Siena, paga un inizio di 2018 disastroso con quattro sconfitte (tre in casa con Alessandria, Pontedera e Cuneo, oltre a quella di Piacenza), due pareggi (a Lucca e Pistoia) e una sola vittoria (sul campo della Giana). Risultati che hanno permesso la rimonta del Siena che a fine 2017 era a 12 punti. Per Signorelli si tratta di un ritorno così come per Foschi, che era stato a Livorno come secondo di Mimmo Di Carlo nel 2014 in Serie A. Il presidente Spinelli domani sarà a Livorno per seguire la squadra nella decisiva sfida con il Siena per chiedere a tutto l’ambiente amaranto il massimo impegno per raggiungere l’obiettivo primario: la Serie B.