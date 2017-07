Ecco le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Livorno Andrea Sottil: “Ringrazio chi mi ha scelto perché per me questa rappresenta un'occasione straordinaria, sono motivatissimo nell'intraprendere questo percorso. La Lega Pro è un campionato tosto, ma posso dire che noi giocheremo sempre a viso aperto e prometto che lavorerò duro affinché il Livorno torni a essere protagonista. La rosa ha una buona ossatura e ci sono delle conferme da fare, ma ogni giocatore verrà valutato in ritiro perché voglio gente innamorata di questa maglia. Faremo un mercato mirato prendendo i giocatori giusti per la mia idea di gioco”.