Tra i grandi ex di Torino-Roma, che andrà in scena domenica pomeriggio, c'è anche Adem Ljajic: il numero 10 granata ha vestito per due stagioni dal 2013 al 2015 la maglia giallorossa. Il trequartista, ai microfoni di Torino Channel ha parlato del momento del suo Toro e della partita contro la Roma. "Anche quest’anno spero andrà bene. Sicuramente ci aspettavamo una classifica un po’ più bella, con qualche punto in più. Ma il calcio è bello anche per questo, perché le partite sono facili solo sulla carta: in Italia sono tutte difficili. Si devono tutte affrontare con la giusta mentalità perché si rischia di perdere o pareggiare. Penso che ultimamente abbiamo fatto buone prestazioni ma non risultati. Nelle ultime due eravamo più forti e potevamo fare meglio, prendendo qualche punto in più. Dobbiamo dimenticare subito e arrivare al meglio alla Roma. La Roma è forte, li conosco molto bene. Ho tanti amici la, in pochi minuti posso metterti in difficoltà, dobbiamo essere concentrati 95’, sbagliare il meno possibile e provare a vincere. Non sarà semplice, perché loro sono forti”. E sui punti di forza del “Grande Torino” Ljajic non ha dubbi: “Il nostro pubblico sarà un’arma in più, ci aiutano sempre, in casa è bello giocare, le cose diventano più semplici”.