È un momento d'oro per Adem Ljajic: il numero 10 granata in questo inizio di campionato ha trascinato a suon di gol e assist il Torino, ora ha anche preso per mano la sua Serbia. Ieri sera, dopo oltre due anni, il fantasista è tornato a vestire una maglia da titolare nell'importantissima partita di qualificazione al Mondiale contro la Georgia. La Serbia ha vinto per 1-0, guadagnando così il pass per la prossima Coppa del Mondo.



Tra i giocatori del Torino, Ljajic è il primo ad aver ottenuto il pass per la Russia, l'obiettivo raggiunto non potrà che caricarlo ancora di più in vista dei prossimi impegni da affrontare con addosso la maglia granata.