Swansea gigante ad Anfield: non solo perché i gallesi battono il Liverpool a domicilio (i Reds non perdevano in casa da oltre un anno), ma perché a trascinarli sono i 195 cm di Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo gioca una delle sue migliori partite in Premier League firmando una doppietta d'autore per il momentaneo 0-2: prima risolve in mischia, poi con la specialità della casa, il colpo di testa. Nonostante sia poi Sigurdsson a firmare il gol vittoria dopo la rimonta di Firmino, i riflettori sono tutti per Llorente che esce tra grandi applausi. Merito anche di un rendimento personale positivo in una stagione al momento tutt'altro che semplice per la squadra di Clement: tre doppiette realizzate con quella al Liverpool e otto gol complessivi, non bastano però ai gallesi per evitare di restare coinvolti nella lotta salvezza.



DUE GOL PER CONTE - Fernando troppo grande per lo Swansea, pronto dopo la Juventus a una nuova avventura in una big e c'è chi vuole dargli subito questa chance: non un allenatore qualunque, ma Antonio Conte. I due hanno già lavorato assieme in bianconero, ora l'allenatore del Chelsea lo vuole a Londra come alternativa di lusso a Diego Costa, viste anche le prestazioni poco convincenti di Batshuayi. E' sfida con il PSG, è soprattutto braccio di ferro con Clement: il neo allenatore dei gallesi ha detto chiaramente di non avere nessuna intenzione di lasciar partire Fernando, fondamentale per poter evitare la retrocessione. Conte non molla, rivuole Llorente che intanto fa già il primo regalo al suo ex allenatore: se il Chelsea dovesse vincere domani con l'Hull City, il Manchester City dovesse battere il Tottenham e l'Arsenal non vincesse contro il Burnley, i Blues si troverebbero a +10 sulle inseguitrici, una mano abbondante sul titolo.



Twitter: @Albri_Fede90