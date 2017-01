Fernando Llorente, attaccante dello Swansea, è uno degli obiettivi di Antonio Conte per il mercato di gennaio; il centravanti spagnolo, che sta giocando una buona stagione al suo primo anno di Premier, ha pronunciato parole al miele per il suo ex allenatore: ''La mia esperienza alla Juventus con Conte è stata fantastica; lui è il miglior allenatore che io abbia mai avuto nella mia carriera e gli auguro il meglio. So che sta facendo bene anche in Premier perché è un vincente e lavora durissimo. Gli auguro il meglio al Chelsea''.