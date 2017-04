L'ad del Catania Pietro Lo Monaco parla così a Radio Bruno Toscana a proposito del futuro e del presente della panchina della Fiorentina: 'A mio parere Sousa vorrebbe andare via, ma non ci sono le offerte che lui vorrebbe. Il rapporto è ormai arrivato al capolinea, il contratto non deve vincolare le due parti in gioco. Sarebbe stato più corretto dirsi arrivederci e grazie, ma non è andata così. Condivido poco la scelta della Fiorentina di aver lasciato a Sousa la possibilità di lanciare dichiarazioni al veleno, anche perché è inevitabile che alla lunga la situazione logora la squadra. Nonostante un eventuale doppio preliminare la Fiorentina disputerebbe le competizione Europea da protagonista, quindi io credo che comunque un posto in una prestigiosa competizione sia comunque importante. Per il dopo Sousa io sarei molto curioso di vedere Bielsa, che secondo me è uno dei migliori allenatori del mondo, che tiene molto al progetto e alla gestione. Io l’ho sempre detto, la gestione è l’aspetto più importante'.