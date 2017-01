Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania e direttore sportivo navigato, a Radio Blu parla della situazione di Kalinic: ‘Come si fa a rifiutare tutti questi soldi? E' fuori da ogni discussione. Purtroppo c'è questa ondata di cinesi che hanno deciso di investire nel calcio. Non credo che questo sia il modo migliore per farlo. Via anche per meno della clausola? Assolutamente sì. C'è una legge di mercato importante: compra, vendi e pentiti. La Fiorentina ha il dovere di aver già individuato un'alternativa. Offerta irrinunciabile’.