Rincon è ormai a un passo dalla Roma, anche per questo ha voluto stringere i denti per esserci a ogni costo contro il Toro, con tanto di commosso abbraccio finale con Juric. Eppure non è ancora detta l'ultima parola: secondo il Corriere dello Sport, infatti, l'ipotesi di uno scambio Hernanes-Rincon non è ancora tramontata. Chissà che non possa essere proprio il venezuelano a rafforzare il centrocampo bianconero.