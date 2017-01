Memphis Depay, fresco acquisto del Lione, ha parlato, stando a quanto riportato da Abola, del suo addio al Manchester United e di José Mourinho, suo ex manager: ''A Manchester ho sempre lavorato come si deve. Personalmente non è stato facile, perché volevo giocare, ma non ho avuto un cattivo rapporto con Mourinho. Lui è un grande allenatore e una grande persona. Ora vediamo qui come gioco. In entrambi i casi, ha detto buone cose su di me''.