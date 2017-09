Non è stato un inizio semplice e nemmeno quello desiderato con la maglia della Juventus per Benedikt Howedes. Il centrale tedesco classe '88, arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, è stato fermato da un doppio infortunio muscolare e non ha ancora potuto debuttare in maglia bianconera. In particolare, l'ultimo dei due problemi (trauma distrattivo alla coscia sinistra) rischia seriamente di privare Massimiliano Allegri di una risorsa importante per la difesa, sia in termini tattici che di esperienza, per più di un mese.



A rincarare la dose ci pensa lo Schalke 04, il club di provenienza di Howedes, che si è offerta di aiutare la Juventus nella fase di recupero del calciatore: "Se Benedikt vuole, ci offriamo noi per curarlo dal suo infortunio", ha fatto sapere infatti il ds Christian Heidel. Spettatore interessato della vicenda ovviamente, in quanto speranzoso di incassare, dopo i 3,5 milioni del prestito oneroso, i 13 milioni di euro (più 3 di bonus) per il riscatto che scatterebbe al raggiungimento delle 25 presenze ufficiali. Howedes aveva rotto da tempo con lo Schalke e un suo ritorno in Germania è da escludere, ma nel frattempo la società dei Konigsblauen manda un messaggio chiaro, forse polemico a proposito della gestione fisica del calciatore da parte della Juventus.