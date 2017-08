Negli ultimi venti minuti di gioco di Bologna-Torino, sul campo del Dall'Ara si è visto anche Godfred Donsah. Con la maglia rossoblù. Un fatto tutt'altro che scontato fino ad una settimana fa, considerato che il centrocampista ghanese è un obiettivo di mercato proprio della squadra granata e per il suo passaggio dalla corte di Roberto Donadoni a quella di Sinisa Mihajlovic è questione di giorni, se non addirittura di ore.



A meno di clamorosi colpi di scena, Donsah presto diventerà dunque un nuovo calciatore del Torino, la partita di ieri sera per lui deve quindi essere stata particolarmente strana: contrastare quelli che potrebbero essere i suoi futuri compagni di squadra non capita tutti i giorni, eppure Donsah, pur non essendo autore di una prestazione da ricordare, non ha lesinato l'impegno. Le prossime ore diranno se la partita di ritorno tra Torino e Bologna il mediano ghanese la giocherà indossando la maglia granata.