Il tempo di assorbire il colpo e riordinare le idee. Poi la Juve ha cominciato a sgranare da subito la lista dei potenziali eredi di Dani Alves, in attesa che Alex Sandro dia una risposta alla dirigenza bianconera a proposito della possibilità di restare almeno un'altra stagione a Torino respingendo gli assalti milionari di Chelsea e Manchester City. Un altro Dani Alves o un altro Alex Sandro, in giro e sul mercato, probabilmente non c'è. Così il lavoro di Marotta e Paratici è volto a individuare il profilo migliore possibile tra quelli raggiungibili. Prosegue il lavoro ai fianchi del Milan per arrivare a Mattia De Sciglio, ad esempio. Ma si accelera soprattutto sul fronte Mattia Darmian col Manchester United. Che dopo i primi contatti esplorativi ha aperto alla partenza dell'esterno della Nazionale, ma alle proprie condizioni.

LA MANOVRA – Respinta al mittente la richiesta di un prestito con diritto di riscatto, prima idea palesata dalla Juve. Un rifiuto che non coincide con l'incedibilità di Darmian: la dirigenza dello United è anzi pronta a lasciarlo partire, ma solo a fronte di un'offerta che possa chiudere la pratica e che possa soddisfare le richieste economiche dei Red Devils. Affare possibile quindi o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, per una valutazione complessiva compresa tra i 20 e i 22 milioni di euro. La Juve ci pensa e prepara l'assalto dunque, intensificando i contatti e provando a vincere la concorrenza di altre rivali sempre in Italia, con la Roma ultima della lista ad essersi messa sulle tracce di Darmian. Ma la Juve ora fa sul serio, spinta anche da una rinnovata urgenza.



@NicolaBalice