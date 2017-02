. Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) in data: 21 Feb 2017 alle ore 10:50 PST

. No, a livello geografico non è cambiato niente nella nostra penisola. Qualcosa, invece, cambierà nel futuro dell'Italia. E il cuore, il motore di ogni squadra è il centrocampo, ed è lì che il capoluogo lombardo si manifesta con Manuel Locatelli e Roberto Gagliardini. Milan e Inter, le diverse correnti del naviglio che sfocia nel mare azzurro di Coverciano. Insieme, per uno stage che sa di futuro.- Quattro anni di differenza, due percorsi diversi. Il '98 del, pupillo di Silvio, lanciato in Prima Squadra da Cristiannel finale della scorsa stagione, si è ritrovato catapultato sotto la luce dei riflettori con la stessa forza con la quale ha scagliato in porta quei due palloni contro Sassuolo e Juventus; un inizio da predestinato e ora un normale periodo di flessione che servirà per il suo futuro. Il '94 dell'invece, dopo anni in Serie B e 13 presenze in A con l', si è guadagnato la chiamata nerazzurra: personalità, eleganza, semplicità e solidità, mentale e fisica, hanno convintoa investire su di lui. Percorso inverso rispetto a quello del giovane collega: uno ha abbagliato tutti all'inizio e ora si sta caricando, l'altro ha faticato prima di far emergere la sua classe., visto che il presidente Berlusconi ha provato a bloccare Gagliardini quando era all'Atalanta. Il primo più regista (ma all'occorrenza anche mezzala, soprattutto in questo periodo dove è sotto pressione), il secondo più mezzala, possono diventare i simboli del futuro del derby di Milano.- Nel corso dello stage di, molto social complice la presenza di, sempre attivissimo su Instagram, ancheha dedicato un post a tinte azzurre, pubblicando una foto insieme a Gagliardini, che ha commentato:. Una foto in cui corrono, anche verso il futuro di Milan, Inter e Italia.