Partecipando ad un evento per i giovani organizzato dalla Lega di Serie A, il centrocampista del Milanè tornato sulla prima stagione in prima squadra, tra gli alti di un grande inizio e i bassi del recente momento che lo ha visto spesso in panchina: ", siamo un grande gruppo, siamo uniti. Siamo allenati da un grande mister, sappiamo che a Crotone sarà difficile ma andremo lì per fare la nostra partita.come tutti i giocatori, ma ho solo 19 anni e ci sta. Vorrei conquistare un posto da titolare non solo per la squalifica di un compagno".Sul futuro, con l'ipotesi di una cessione in prestito per trovare più continuità, Locatelli ha ribadito la volontà di volersi imporre con la maglia del Milan, come calciomercato.com aveva anticipato : "Io vorrei restare qui perchè sono convinto di poter fare un'altra stagione importante con questa squadra".