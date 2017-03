Da Girona, dove gioca in prestito dall'Inter, Samuele Longo ha parlato a Sky Sport della sua situazione, rivelando anche un retroscena di mercato: "In passato mi cercò anche il Real Madrid per farmi giocare nel Castilla. Qui sono felicissimo, sono tornato a divertirmi dopo tanto tempo. Certe emozioni non le respiravo da un po'. Tolta l'esperienza all'Espanyol, questa è la prima volta in cui credono davvero in me. Fare spezzoni di partita non è semplice e negli ultimi anni non ho mai avuto modo di mettermi in mostra come avrei voluto. Trovare la porta con questa regolarità è una grande soddisfazione. Ora siamo secondi a più otto sulla terza. È da un paio d'anni che questo club arriva davvero molto vicino alla promozione in Liga, senza però avere successo. Speriamo sia l'anno buono".