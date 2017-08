Julen Lopetegui, commissario tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa della prima chiamata in Nazionale maggiore per Suso: "Ha fatto molto bene con il Milan, se è stato chiamato è perché ha talento e merita questa convocazione. Ha un buon dribbling, ha le qualità giuste per il nostro modo di giocare. Italia? Dopo la sfida con noi, hanno sempre vinto. Sono cresciuti molto come squadra, cercheremo di batterli al Bernabeu".