Parlando ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, ha commentato così la vittoria sulla SPAL: "Era da tempo che non vincevamo in casa, ma abbiamo affrontato squadre come Fiorentina, Milan e Juventus".



TUTTO ESAURITO - "Il tutto esaurito è una cosa molto positiva, oggi era una partita importante e sono contento dell'apporto del pubblico. E noi siamo stati bravi a rispondere sul campo. Sono felice per Sau, qui gli attaccanti lavorano tanto in fase di non possesso".



CASTAN - "Tutti sappiamo cosa gli è successo negli ultimi anni. La scommessa è nata insieme al direttore ed al presidente, di lui ho parlato anche con Di Francesco e Nainggolan. Parla molto negli allenamenti, lavora tanto e questo mi soddisfa. Come calciatore non lo scopriamo ora, non mi aspettavo una risposta del genere dopo un anno di stop".