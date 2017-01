Lorenzo Buffon, 87 anni, cugino di secondo grado del nonno di Gigi e soprattutto portiere di grido dalla fine degli anni Quaranta all'inizio dei Sessanta, rivela che Gianluigi Buffon poteva essere del Milan ma fu scartato. Incredibile, a ripensarci oggi: "Lo portai al Milan quando ero osservatore, non lo presero" dice alla Gazzetta dello Sport.



E poi: "Portai al Milan anche Pessotto, a 13 anni, era un mediano. La mamma non voleva. E loro non ci credettero" rivela ancora l'87enne. Il futuro bianconero a dire il vero giocò lo stesso nelle giovanili del Diavolo, per un paio d'anni, ma senza trovare mai fiducia.