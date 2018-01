Claudio Lotito blinda Sergej Milinkovic-Savic. Il presidente della Lazio ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Circolano cifre da Finanziaria per il centrocampista serbo, quanto può valere? Non mi interessa. Non è sul mercato! Lui mi assomiglia, ha lo stesso carattere: spirito di sacrificio e determinazione. E ha coraggio: quando suo padre lo ha 'convinto' ad andare a Firenze per parlare con la Fiorentina, lui, che aveva già l'accordo con noi, è arrivato lì e ha spiegato: 'Voglio solo la Lazio!'. Questo dice tutto, per me".



"Luis Alberto? E pensare che lui voleva smettere... Ci abbiamo lavorato. Anche sul piano mentale. E' un aspetto fondamentale. Per questo nel mio settore giovanile ho voluto uno staff di psicologi che seguano i ragazzi ma anche i loro genitori. A noi interessa l'uomo prima del giocatore e cambiamo solo se uno non è contento o si comporta male".