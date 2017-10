Il caso "Anna Frank" non accenna a placarsi e dopo le accuse rivolte verso la Lazio e il suo presidente Claudio Lotito, che hanno portato anche all'inchiesta del procuratore federale della FIGC Pecoraro, ora il club insieme al suo presidente hanno deciso di contrattaccare minacciando azioni legali verso tutti coloro che stanno "ledendo la credibilità della Lazio".



Ecco il comunicato ufficiale



La S.S. Lazio ha dato mandato ai propri legali di procedere in tutte le sedi (penali e civili) per l'accertamento dei reati ed il risarcimento dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla lesione della credibilità e del prestigio della Società quotata S.S. Lazio S.p.A. e del suo Presidente Dott. Claudio Lotito nei confronti dei soggetti, delle persone e delle testate giornalistiche, televisive e radiofoniche che hanno attribuito comportamenti, fatti, frasi ed interpretazioni in difformità da quelle realmente pronunciate e verificatesi.

S.S. Lazio S.p.A

Il Presidente Dott. Claudio Lotito