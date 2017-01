Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato un'intervista a Libero affrontando diversi temi di attualità, mercato compreso. Sul futuro di Keita Baldé, giocatore seguito anche dal Milan in vista della prossima stagione: "C’è un direttore sportivo che si occupa di questo. Di certo il mio interesse non è smobilitare ma far crescere l’organico, valorizzando i giocatori a 360 gradi. La Cina non sta saccheggiando il nostro calcio. Non è detto poi che più investi e più vinci. Prenda il Leicester. Bisogna organizzarsi per far prevalere il merito e la sana gestione sulla forza dei capitali. Talvolta questi giocatori che vanno in Cina non hanno un nome o un valore riconosciuti. Noi puntiamo a valorizzare la rosa attraverso la compatibilità economico-finanziaria, moralità e capacità tecniche. È più facile comprare e costruire, ma attraverso una sana gestione e magari con tempi più lunghi possono essere conseguiti risultati che danno più soddisfazione".



Sul mancato arrivo di Bielsa in panchina e la promozione di Inzaghi: "Bielsa? Non vale la pena commentare. Sicuramente valorizzare persone che sono cresciute nel nostro club come Inzaghi è motivo d’orgoglio. Vediamo come andrà il girone di ritorno".