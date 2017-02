Claudio Lotito, presidente di Lazio e Salernitana, spiega i motivi per i quali riappoggia Tavecchio nella corsa alla presidenza della FIGC: "La mia scelta di riappoggiare Tavecchio credo sia più che motivata, visto che con lui abbiamo raggiunto tutto ciò che aveva promesso prima delle precedenti elezioni, rispettando appieno il programma, facendo cose che in 30 anni nessun altro presidente di Federazione aveva fatto. Ha dato più prestigio al calcio italiano in Europa anche a livello istituzionale, e per quanto concerne la Nazionale, dopo la scelta di Conte, ottimo allenatore, ha optato per Ventura, bravo a valorizzare i giovani, ed è quello che volevamo. Sulle accuse mossemi da De Laurentiis penso non abbia senso parlare di cose non veritiere che mi riguarderebbero, del resto capisco che siamo in clima elettorale, per cui ogni pretesto è buono per fare affermazioni anche un po' avventate.