Nella 35esima di Serie A, si è infranto il sogno scudetto del Napoli. Quando mancano 3 giornate alla fine del campionato, la Juventus è tornata a + 4 sui campani e sembra ormai vicina alla vittoria del settimo scudetto di fila. La pensano sicuramente così i bookmaker di Sisal Matchpoint, che danno la vittoria del campionato dei bianconeri a un popolare 1.02, mentre la quota del Napoli ha subito un netto balzo in avanti, portandosi a 10. La squadra di Allegri non sembra avere nulla da temere nella prossima tappa di avvicinamento al tricolore, in casa con il Bologna, il segno 1 vale infatti appena 1.15, il blitz dei rossoblù è a ben 18 volte la posta. Il Napoli ospita il Torino, i granata non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma gli azzurri dovranno dare molto di più di quanto visto con la Fiorentina. Per il pronostico quella dei campani è comunque una vittoria scontata, a 1.23, il successo del Toro paga 12.