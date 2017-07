La triste vicenda di Solomon Nyantakyi ha colpito il mondo del calcio come una doccia fredda, gelata. Il classe '96, infatti, è stato arrestato a Milano dopo che nel suo appartamento di Parma sono stati ritrovati i corpi della madre e della sorella nella giornata di ieri. Stando a quanto emerge dalle ultime notizie, il giovane ha confessato la sua colpevolezza, scogliendo tutti i dubbi che contornavano questa drammatica vicenda.



PARLA LUCARELLI - Nyantakyi ha fatto parte per diversi anni del vivaio del Parma, vincendo anche un campionato Allievi sotto la guida di Cristiano Lucarelli; e proprio l'ex centravanti del Livorno, contattato da Calciomercato.com, ha commentato la vicenda sottolineando a più riprese di essere assolutamente incredulo: ''Sono sbigottito, ancora non ci credo. Mi sembra incredibile, io l'ho conosciuto quando ero allenatore del Parma e mai avrei potuto immaginare che un ragazzo del genere si potesse rendere protagonista di una tragedia di questo tipo''.



RAGAZZO PACIFICO - ''Amava molto stare da solo, ma sembrava il classico bravo ragazzo; non era uno che parlava molto, ma aveva un temperamente pacifico: non avrebbe fatto male ad una mosca e pensava solo al campo. Aveva mezzi tecnici mostruosi: raramente ho visto giocatori con così tante potenzialità e infatti lo avevo portato con me anche al Tuttocuoio''.



PARLAVA DELLA FAMIGLIA - ''Quando eravamo in ritiro parlava spesso della famiglia e, soprattutto, della sorellina: gli mancava casa a tal punto che era arrivato a pensare di lasciare il calcio per poter tornare dalla famiglia. Per come l'ho conosciuto io non c'erano assolutamente i presupposti perché potesse succedere una cosa del genere. Io non lo sento da anni, forse nell'ultimo periodo era caduto un po' in depressione. Quel che posso dire è che sono davvero scioccato, mi sembra assurdo tutto questo...''.