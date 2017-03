L'ex attaccante di Livorno, Parma e Napoli Cristiano Lucarelli, oggi tecnico del Messina, parla così a Radio Bruno Toscana a proposito di vari temi legati alla Fiorentina: ’Sousa è un bravissimo allenatore e ha fatto un ottimo lavoro a Firenze. Secondo me il giudizio su di lui è dovuto molto ad alcune dichiarazioni più che al lavoro di campo, più o meno la Fiorentina è in linea con i suoi valori. L’Atalanta è un po’ l’intrusa in zona Europa. Non mi sento di bocciare Paulo Sousa per quello che ha fatto in questi due anni. Leggo tanti nomi per la panchina viola, tutti validi. Mazzarri? Aveva voglia di fare un’esperienza all’estero e mi aveva raccontato questo suo desiderio. Magari però Firenze potrebbe essere un bel richiamo per lui, se mai ci fosse questa possibilità. Kalinic? E’ sempre al posto giusto nel momento giusto, mi ricorda un po’ Inzaghi. Fossi stato nellala Fiorentina sinceramente l’avrei venduto a gennaio, con cifre come quelle Corvino avrebbe potuto rifare la squadra'.