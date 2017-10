Una doppietta dopo le parole di Diego Armando Maradona: "Mi ha dato la carica", ha affermato dopo la vittoria contro la Fiorentina. Lucas Castro, giocatore del Chievo e cantante nel tempo libero - come testimoniano i numerosi video sui social e la 'band' creata ai tempi di Catania con Alejandro Gomez, Nicolas Spolli e Pablo Alvarez - ha portato i tre punti alla formazione di Rolando Maran nella gara contro i viola. Proprio la Fiorentina è la squadra a cui El Pata ha segnato più reti in Serie A: oggi si gode la gloria, dopo i complimenti di Maradona per la canzone che gli ha dediato, 'El Genio'. "Ciao Lucas, meravigliosa canzone - si legge nel messaggio recapitato al calciatore - te lo dico sinceramente. Grazie per tanto amore, per tanto affetto. Grazie per aver fatto impazzire Dieguito e adesso speriamo di incontrarci presto. Mi auguro che tu possa avere una carriera spettacolare, la canzone è davvero fantastica. Ti mando un abbraccio enorme, ciao fratello": una dedica speciale per un momento positivo.