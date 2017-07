Ieri sera è sbarcato a Fiumicino Lucas Leiva: "Non vedo l’ora di parlare con Inzaghi", ha detto accolto da una cinquantina di tifosi. Stamattina il centrocampista brasiliano del Liverpool sosterrà le visite mediche a Roma, poi si trasferirà ad Auronzo di Cadore, dove è atteso in serata. Anche i prossimi acquisti del club biancoceleste riguarderanno il centrocampo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'ex cagliaritano Di Gennaro e l'ex milanista Pasalic sono molto vicini. Per il primo, svincolato, è praticamente fatta, si attende solo la cessione di Cataldi (che però si sta complicando). Per Pasalic invece si lavora col Chelsea ad un'ipotesi di prestito oneroso con riscatto obbligatorio: c’è da battere la concorrenza di Betis Siviglia e Spartak Mosca. La Lazio ha chiesto all’Atalanta il giovane portiere Radunovic (era all’Avellino), che potrebbe essere poi dirottato in prestito alla Salernitana. Si attende l’ufficialità per il rinnovo sino al 2022 del portiere Strakosha.

