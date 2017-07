Ha esperienza e personalità e soprattutto, secondo il ds Igli Tare, sarebbe l’uomo ideale per sostituire Lucas Biglia a centrocampo. Lucas Leiva diventa un obiettivo prioritario per la Lazio dopo la partenza dell’argentino. Il futuro del giocatore del Liverpool è in biancoceleste anche secondo i bookmaker d’oltremanica, per i quali la Lazio è in prima fila: il sì del brasiliano a Lotito, come riporta Agipronews, si gioca a 2,25, con un buon margine di vantaggio sul ritorno al Gremio, società da cui il brasiliano partì dieci anni fa e oggi seconda scelta a 3,50. In lavagna anche l’opzione Trabzonspor a 6 volte la posta, mentre un altro anno al Liverpool è dato a 4,50.