Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Esporte Interativo: "L'addio al Liverpool? La sensazione che ho avuto è stata la stessa di quando ho lasciato il Gremio. Un sentimento di gratitudine per entrambe le squadre. Al Gremio mi sono formato ed è stato fondamentale per la mia iniziazione calcistica. Il Liverpool invece mi ha consentito di affermarmi in Europa. Ho già giocato la mia prima partita in Champions con il Liverpool nella gara contro il Tolosa. Quando penso a questa competizione penso sempre ai Reds e alla possibilità di vincerla. È la coppa più importante che un calciatore possa vincere in Europa, che tutti vorrebbero giocare e vorrei tanto tornare a farlo con la Lazio il prossimo anno".