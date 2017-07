Sarà sfida tra Roma e Manchester United per Lucas Moura, esterno brasiliano del Psg. È l’opinione dei bookmaker inglesi che, secondo quanto si legge su Agipronews, piazzano le due formazioni in cima alla lista delle scommesse sulla sua prossima squadra. Il Manchester United è scatenato: è a un passo da Alvaro Morata, ha messo nel mirino anche Romelu Lukaku ed è pronto a buttarsi su Lucas se non dovesse riuscire a prendere Perisic dall’Inter. E in quest’ultimo caso dovrebbe scontrarsi con la Roma, che pure ha puntato l’esterno del PSG dopo la cessione di Salah al Liverpool. Secondo i bookmaker inglesi, per il momento, è una battaglia alla pari. Nelle scommesse sulla prossima squadra del brasiliano Roma e United sono appaiate a quota 5,00, anche se per il momento la pista preferita è la conferma con i parigini, data a 1,72. Convincono meno, invece, altri scenari: il Liverpool come ipotesi futura vale 9,00, si punta a 11,00 sul Chelsea, mentre rimane per il momento tagliata fuori l’Inter, che pure è sulle tracce di Lucas, ma paga 16 volte la posta.