L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, a Radio Blu ha parlato del possibile approdo di Di Francesco sulla panchina viola nella prossma stagione: "E' un ragazzo che ha grandi doti umane e professionali. Vederlo a Firenze ci può stare, se non andasse in club anche più importanti della Fiorentina, che è già un club importante di per sé. A quanto ne so io è tenuto d’occhio anche da squadre di profilo leggermente superiore. Firenze comunque potrebbe essere una piazza importante, che potrebbe fargli fare un ulteriore salto di qualità: Di Francesco potrebbe essere un ottimo allenatore di programma, visto che si cercherà di ripartire dopo la chiusura del ciclo".