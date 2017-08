La cappa di afa e caldo imposta dall'anticiclone Lucifero su tutto il territorio italiano sta mietendo vittime anche in Serie A. Sì perchè sono tanti i club che stanno rinunciando ad impegni, allenamenti e precampionato per colpa del troppo caldo.



ALLENAMENTI ANNULLATI - Negli ultimi giorni, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono stati tantissimi gli allenamenti annullati da parte delle squadre di Serie A. La prima è stata la Spal, che aveva resistito a picchi di 40 gradi. Due giorni fa, però, l’allenamento cominciato alle 18.15 è stato interrotto dopo soli dieci minuti. Ieri è stata la volta del Benevento che per evitare il caldo ha iniziato l'allenamento prestissimo alle 8.30, ma dopo una breve partitella mister Baroni ha optato per concedere 3 giorni di riposo assoluto alla squadra. Il Verona sta anticipando giornalmente l'inizio e la fine degli allenamenti mentre anche a Udine, Delneri, ha posticipato l'allenamento mattutino al tardo pomeriggio lasciando il solo Kone (svincolato) ad allenarsi.



SQUADRE I FUGA - E allora qual è la soluzione? Scappare dalle città alla ricerca di fresco. Proprio la Spal ha deciso di continuare la propria preparazione estiva in montagna fuggendo dal caldo verso la fresca Pejo. Ma la Spal non è l'unica perchè tanti club hanno scelto di disputare all'estero amichevoli già programmate pur di scappare dalla calura italiana.