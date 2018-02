MILAN



Donnarumma 6: Non perfetto nelle uscite alte, qualche rischio di troppo nei disimpegni con i piedi. Dice no a una conclusione insidiosa di Misidjan.

Abate 5: Soffre sin dai primi minuti la velocità di Lukoki, in costante affanno per tutta la partita (dal 59' Rodriguez 6,5: Realizza, con la consueta bravura, il rigore della tranquillità.)

Bonucci 6,5: Perfetto in fase di impostazione, altra prestazione da leader difensivo.

Romagnoli 7: La crescita di Bonucci lo ha letteralmente trasformato. Concentrato, dalle sue parti il Ludogorets trova un muro.

Calabria 5,5: A sinistra non è a suo agio e si vede soprattuto quando si tratta di spingere sulla fascia.

Kessie 6,5: Nel primo tempo sembra non essere in partita, svagato. Con il passare dei minuti cresce, portando la croce nei momenti di maggiore pressione degli avversari. Giocatore fondamentale per Gattuso.

Biglia 6,5: L'argentino sta bene mentalmente e fisicamente, la sua presenza si fa sentire eccome specie in fase di rottura.

Bonaventura 5,5: Evidentemente stanco per i tanti impegni ravvicinati, non riesce mai a trovare la giocata illuminante, perdendo diversi palloni.

Suso 5,5: Lo spagnolo si concede una giornata di pausa.

Cutrone 7,5: Nel suo caso non si può più parlare di favola, ma di solidissima realtà. Trova un gol, il tredicesimo, da vero rapace dell'area di rigore. Nel secondo tempo, non pago, si procura il calcio di rigore. Letale. (Dal 65' André Silva 5,5: Ennesima prestazione senza infamia e senza lode, troppo molle)

Calhanoglu 7: Sorprende per la lucidità delle giocate, detta i tempi delle azioni offensive e regala un assist al bacio per Cutrone. (Dal 74' Borin 6,5: Entra e segna, come a Ferrara)

All. Gattuso 7,5: Nono risultato utile consecutivo, ha avuto ragione nel mettere tutti i titolari. Ha trasformato un gruppo di giocatori in una squadra vera.





​LUDOGORETS: Renan 6; Cicinho 6, Moti 5, Plastun 5, Sasha 5,5; Anicet 5,5, Dyakov 6,5; Lukoki 6, Marcelinho 6,5(Dal 78' Campanharo s.v), Misidjan 6; Swierczok 4,5(Dal 46' Wanderson 5,5).