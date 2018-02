Dopo la due giorni di Champions, la settimana europea continua con l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, che vede oggi in campo Milan, Napoli, Atalanta e Lazio. I rossoneri scendono in campo alle 19 in Bulgaria, a Razgrad, dove affrontano il Ludogorets alla Ludogorets Arena. Gli uomini di Gattuso, reduci da otto risultati positivi tra Serie A e Coppa Italia, vogliono riprendere al meglio il cammino europeo verso la finale di Lione, dopo un girone iniziale dominato in lungo e in largo, cercando di ipotecare già stasera il passaggio del turno: di fronte gli ostici bulgari dall'animo brasiliano (ben 8 i calciatori in rosa provenienti dalla nazione verdeoro, tra cui i più pericolosi sono sicuramente i centrocampisti Marcelinho e Wanderson, ma occhio anche all'attaccante rumeno Keseru e al fantasista olandese Vura), in grado in passato di mettere in difficoltà squadre ben più blasonate, come PSG e Lazio. In Bulgaria il campionato è fermo da circa due mesi e riprenderà solo il 18 febbraio, un aspetto che potrebbe influire sul match. Tuttavia la rosa del Ludogorets a disposizione dell'allenatore Dimitrov è rimasta praticamente la stessa. Il tecnico del Milan Gattuso dovrebbe operare pochi cambi rispetto all'undici che ha travolto la SPAL: Cutrone confermato al centro dell'attacco e in difesa il rientrante dalla squalifica Calabria. Non convocati gli infortunati Storari, Conti e Kalinic, così come lo squalificato Locatelli. Il ritorno si giocherà a San Siro il 22 febbraio, alle ore 21.05.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Bonucci, Abate, Bonaventura, Biglia, Kessie, Calhanoglu, Cutrone, Suso.



Ludogorets (4-2-3-1): Renan; Cicinho, Moti, Plastun, Sasha; Anicet, Dyakov; Lukoki, Marcelinho, Misidjan; Swierczok.