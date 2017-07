Alla scoperta del nuovo Milan, in Svizzera, nello Stadio Comunale Cornaredo di Lugano. Il primo vero assaggio di quello che sarà la nuova squadra di Vincenzo Montella lo si avrà oggi, in occasione della prima amichevole stagionale. L’avversario dei rossoneri sarà il Lugano, club di prima divisione Svizzera. C’è grande curiosità soprattutto per vedere all’opera gli ultimi arrivati, i nuovi acquisti di mercato: da Musacchio e Rodriguez in difesa, a Kessié e Çalhanoglu a centrocampo, fino a Borini in attacco. Curiosità in vista della gara contro il Lugano: Abate giocherà con gli occhialini, in stile Davids, dopo i problemi all’occhio accusati nella scorsa stagione contro il Sassuolo. Non convocati per la partita col Lugano Romagnoli, Bonaventura, Suso e Lapadula. Di seguito potrete seguire LIVE la gara.

I CONVOCATI - Questi i convocati di Vincenzo Montella per la partita:

Portieri: Gabriel, Guarnone, Storari.

Difensori: Abate, Antonelli, De Sciglio, Gabbia, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Simic, Zapata.

Centrocampisti: Bertolacci, Calhanoglu, Crociata, Kessie, Mauri, Montolivo, Sosa, Zanellato.

Attaccanti: Bacca, Borini, Cutrone, Niang.



IL PROGRAMMA DI LUGLIO - Il 3 e il 4 luglio i giocatori rossoneri si sono sottoposti ai test atletici e medici a Milanello. Il 5 luglio c’è stato il raduno della prima squadra, sempre a Milanello. Il 14 luglio alle ore 13 a Nyon è in programma il sorteggio per il terzo turno preliminare di Europa League. Sempre il 14 luglio la squadra di Montella partirà da Malpensa in direzione Cina. Il 18 luglio (ore 13.20 italiane) al Tianhe Stadium di Guangzhou ci sarà l’amichevole tra Milan e Borussia Dortmund. Il 22 luglio (ore 11.35 italiane) al Shenzhen Universiade Sports Centre di Shenzhen ci sarà un’altra amichevole, tra Milan e Bayern Monaco. Il 23 luglio è previsto il rientro dalla Cina della squadra rossonera. Il 27 luglio, infine, ci sarà il primo impegno ufficiale della stagione, ovvero l’andata del terzo turno preliminare di Europa League.



Lugano-Milan LIVE dalle ore 19.00